Пятница, 22 Сентября 2023 16:00

АрмИнфо.При посредничестве российских миротворцев ведутся переговоры с азербайджанской стороной по организации процесса отвода войск и обеспечению возвращения в свои населенные пункты граждан, эвакуированных в результате военной агрессии. Об этом сообщает Инфоцентр Арцаха. Согласно источнику, одновременно обсуждается также процедура въезда граждан в Арцах и выезда из Арцаха.

Согласно информации СМИ, сегодня днем 6 карет Международного комитета Красного Креста выдвинулись в направлении Мартунинского района Арцаха для эвакуации раненных жителей вследствие азербайджанской агрессии 19-22 сентября