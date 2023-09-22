Пятница, 22 Сентября 2023 15:59

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян высоко оценивает четкие и целенаправленные послания многих партнеров, искренне заинтересованных в мире и стабильности на Южном Кавказе.

В своем микроблоге в X (бывший Twitter) президент отметил, что экстренное заседание Совета безопасности ООН по поводу агрессии,

развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха, однозначно продемонстрировали солидарность с армянским народов и осудив вопиющее применение силы против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Очевидно, продолжил Хачатурян, что безнаказанность создает почву для открытого проведения Азербайджаном политики этнических чисток и

создает новые вызовы региональной безопасности и стабильности. <Пришло время действовать, а не безразлично молчать.

Международная миссия и адекватные шаги необходимы для предотвращения массовых злодеяний в Арцахе.Только мир и стабильность лежат в основе нашего видения будущего нашей страны и региона>, - говорится в сообщении президента РА.