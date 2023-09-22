Пятница, 22 Сентября 2023 15:58

АрмИнфо.Студенты ряда ереванских ВУЗов присоединились к забастовке образовательного процесса и примкнули к демонстрантам акций неповиновения в поддержку Арцаха.

Утром было опубликовано заявление Студенческого совета Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Вслед за ними к бойкоту присоединился Студсовет Ереванского государственного института театра и кино. В их заявлении говорится, что забастовка не руководствуется какой-либо политической силой.

<Наше единственное требование - обеспечить гуманитарный коридор, чтобы наши соотечественники смогли безопасно из Арцаха переехать в Армению>, - отмечено в заявлении Студсовета.

К забастовке присоединились также студенты Французского университета Армении, Лингвистического университета им. В.Брюсова. По словам очевидцев, бойкотировали учебный процесс и студенты исторического факультета Ереванского государственного университета.

Поддержала студентов экс-министр юстиции Армении Арпине Оганесян. В своей социальной сети Фейсбук она написала: <Думаю, само собой разумеется, что я полностью поддерживаю забастовку своих студентов>.

Отметим, что Арпине Оганесян является преподавателем Ереванского государственного университета.

По сообщению Полиции РА, с утра правоохранители подвергли приводу 84 участников акций неповиновений, которые проходят в столице Армении с требованием отставки действующего правительства во главе с Николом Пашиняном. Согласно сообщению пресс-службы Полиции РА, демонстранты были задержаны за невыполнение законного требования правоохранителей.

Стоит отметить, что в растиражированных на социальных площадках видео попали кадры применения несоразмерной силы со стороны силовых структур во время задержания граждан.