Пятница, 22 Сентября 2023 15:58

АрмИнфо.Министр обороны Республики Армении Сурен Папикян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и руководителя делегации ЕС в РА, чрезвычайного и полномочного посла Василиса Марагоса.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, создавшейся вследствие событий последних дней, а также ситуации на армяно-азербайджанских границах