Пятница, 22 Сентября 2023 15:57

АрмИнфо. Лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян отпущен из Следственного комитета РА.

"Меня утром незаконно подвергли приводу без предъявления каких-либо конкретных требований. Потом выяснилось, что я подвергнут приводу на основе ложного сообщения о том, что мол, я я не выполнил законного требования полиции", - сказал Теванян журналистам.

В свою очередь, адвокат Ваан Ованнисян заявил о том, что Теванян был допрошен в качестве свидетеля о массовых беспорядках. Он добавил, что в суд представлены два ходатайства - о проведении судебно­медицинской экспертизы в отношении действий правоохранителей против лидера партии и предоставление ему статуса пострадавшего. Напомним, что сегодня рано утром Теваняна задержали на улице Сарьяна, где он с группой лиц проводил акцию протеста.