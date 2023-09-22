Пятница, 22 Сентября 2023 14:05

АрмИнфо. На заседании Совета Безопасности ООН ряд стран в очередной раз продемонстрировали проармянскую позицию, но, как всегда, эта позиция осталась на уровне заявлений. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.

Она указала и на позицию России в арцахском вопросе, которая, по ее словам, крайне предосудительна, поскольку единственной целью Москвы является монополизация присутствия миротворческой миссии в Арцахе.

Однако, как отметила Тандилян, самое обидное заключается в том, что на заседании СБ представитель Азербайджана фактически процитировал

премьер-министра РА Никола Пашиняна. <Это не первый случай, когда непонятные или, возможно, намеренные слова Никола Пашиняна становятся пропагандистским и дипломатическим оружием против Армении и Арцаха. Позорная дипломатия Никола Пашиняна с каждым днем ставит нас в более сложную ситуацию, для исправления которой в будущем потребуются большие усилия>, - отметила лидер партии.

Она добавила, что уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативы.