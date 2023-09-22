Пятница, 22 Сентября 2023 14:03

АрмИнфо. Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха, заявил глава российского департамента внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь на внеочередной встрече с членами Европарламента в Брюсселе, добавив, что Москва надеется свергнуть прозападного премьер-министра Армении, пишет Euobserver.

Говоря о 2000 российских миротворческих силах в зоне конфликта на Южном Кавказе, Девинь сказал: "Кто-нибудь из этих миротворцев что-нибудь сделал? Ничего. Они даже свою бронетехнику на дорогу не поставили... пассивно, чтобы заблокировать военную операцию", - сказал он.

"Там только российские войска. Кто виноват? Россия", - сказал он, добавив, что гражданские наблюдатели ЕС на армянской стороне границы слышали "многочисленные взрывы, 15 здесь, пять там... это была военная операция важного масштаба".

"И одной из "циничных" причин для российского зеленого света было то, что унизительное поражение от Азербайджана премьер-министра Армении Никола Пашиняна могло привести к его отстранению от власти и замене его пророссийским деятелем", - сказал представитель ЕС.

По его словам, война также может привести к тому, что до 200 000 беженцев из Нагорного Карабаха попадут в Армению, страну с населением всего 2,8 миллиона человек, что станет огромным бременем для правительства Пашиняна.

Девинь особо выделил твит бывшего российского лидера Дмитрия Медведева, который сказал, что нападение Азербайджана показало, что произойдет, если вы "заигрываете с НАТО", имея в виду недавние небольшие военные учения Армения-США.

"По своему опыту я знаю, как русские это ненавидят, поэтому я думаю, что это имеет значение", - сказал Девинь.

"Президент России Владимир Путин никогда не мирился с тем, что Пашинян пришел к власти так, как он это сделал, в ходе того, что можно было бы назвать цветной революцией", - считает Девинь, имея в виду армянскую революцию в 2018 году и другие ненасильственные смены режима в бывший советский регион.

При этом согласно материалу на сайте интернет портала, несколько депутатов Европарламента призвали ввести санкции против Азербайджана и обвинили его в стремлении к этнической чистке армян на завоеванных землях.

"Мы должны избавиться от этой потребности [ЕС] получать газ оттуда [Азербайджан] - это ослабит их позицию", - сказал немецкий правоцентристский депутат Европарламента Михаэль Малер.

И ни один депутат ЕС не сказал доброго слова о Баку, хотя в последнее время Азербайджан изо всех сил старался завести друзей в парламенте ЕС.

В этом ключе напоминается, что в прошлом году ЕС купил у Азербайджана 11,3 миллиарда кубометров (миллиардов кубометров) газа - это скачок с 8 миллиардов кубометров годом ранее, но это по-прежнему всего лишь 3 процента от общего годового импорта.

По словам Девиня, послы ЕС также провели в среду за закрытыми дверями переговоры в Брюсселе, на которых, вероятно, обсуждались потенциальные санкции.

"Но на предыдущих переговорах в августе, - добавил Девинь, не было консенсуса в отношении санкций, когда Азербайджан уже блокировал Нагорный Карабах, готовясь к его нападению".