Пятница, 22 Сентября 2023 13:20

АрмИнфо. Полиция, применив не соразмерную силу, задержала сына второго президента Армении Левона Кочаряна, участвующего в акциях неповиновения. На видео, растиражированном в телеграмм-каналах, видно, как более 5 правоохранителей под руки волокут Кочаряна к полицейской машине.

Чуть погодя пользователи телеграмм-каналов распространили видео, в котором попали кадры избиения <красными беретами> Левона Кочаряна.

После с заявлением выступил адвокат сына второго президента Александр Кочубаев. Он сообщил, что Левон Кочарян госпитализирован после жесткого избиения <красными беретами>

Сообщается, также, что Полиция подвергла приводу депутата от фракции <Армения> Мгера Мелконяна. Несмотря на то, что граждане сообщили полицейским, что это представитель законодательного органа, полицейская машина увезла депутата.