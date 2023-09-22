Пятница, 22 Сентября 2023 13:18

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Касаясь агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха 19 сентября, Мирзоян подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке. В контексте предотвращения массовых преступлений и гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе была подчеркнута актуальность эффективных и четких шагов международных партнеров.

В повестке дня встречи также были вопросы, связанные с армяно-польской двусторонней повесткой дня, а также партнерством РА-ЕС.