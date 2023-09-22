Пятница, 22 Сентября 2023 13:16

АрмИнфо. Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха, пострадавшим в результате военной агрессии Азербайджана.

Спасаясь от насилия, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, и сегодня нуждаются в помощи. Гуманитарная помощь от ЕС позволит им покрыть основные потребности, а также предоставит им убежище,

психологическую и социальную помощь.

Данная финансовая помощь станет дополнением к гуманитарной помощи ЕС в 1.7 млн. евро, которую Союз выделил ранее на разрешение кризиса в

Нагорном Карабахе.

Подчеркнув острую необходимость в безопасном гуманитарном доступе в Нагорный Карабах, Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич отметил, что обострение конфликта в Арцахе привело к серьезным последствиям для мирного населения.

<В ответ на произошедшие события ЕС мобилизует 500 тыс. евро как срочную гуманитарную помощь для поддержки перемещенных лиц. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы предоставить дополнительную помощь>, - сказал Комиссар.

Он заметил, что ЕС приветствует прекращение огня, однако призвал стороны конфликта обеспечить беспрепятственный и скорейший доступ гуманитарным организациям в Нагорный Карабах, чтобы как можно скорее помощь нуждающимся людям.

<Мы должны убедиться, что сотрудники смогут оказать неотложную помощь всем нуждающимся>, - подчеркнул он.

Ленарчич сообщил, что ЕС находится в тесном контакте со своими гуманитарными партнерами на местах и готов удовлетворить растущие гуманитарные потребности в случае дальнейшей эскалации.

<Мы поддерживаем гуманитарные действия в Армении и Азербайджане, выделив более 21 млн. евро с момента крупномасштабной эскалации конфликта в 2020 году>, - подчеркнул Комиссар.