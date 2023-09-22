Пятница, 22 Сентября 2023 12:41

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе своего выступления на внеочередном заседании Совбеза ООН выразил благодарность СБ за созыв этого срочного заседания с целью обсуждения вопросов безопасности и гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате неспровоцированного и заранее спланированного вооруженного нападения Азербайджана.

Армянский министр обратил внимание собравшихся на то, что пока заседает Генеральная Ассамблея ООН и все члены международного сообщества собрались здесь, чтобы искать пути установления мира и безопасности во всем мире, пока все говорят о необходимости осудить применение силы, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы в результате техногенных катастроф, в то время как каждый из нас здесь вносит свой вклад в мир, 19 сентября Азербайджан развязал еще одно крупномасштабное нападение на народ Нагорного Карабаха в нашем регионе Южного Кавказа, грубо нарушив международное право и Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Он обратил внимание, что буквально вся территория Нагорного Карабаха: Степанакерт и другие города и населенные пункты, подверглась интенсивным и широкомасштабным обстрелам ракетами, тяжелой артиллерией, боевыми беспилотниками и авиацией, в том числе с применением запрещенных кассетных боеприпасов.

"Судя по интенсивности и жестокости нападения, становится ясно, что его целью является завершение этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха.

Последствия этой широкомасштабной военной операции свидетельствуют о ее ужасающем характере. Они пока очень предварительные, поскольку целенаправленная атака на жизненно важную инфраструктуру - электростанции, телефонные кабели, станции и интернет-оборудование - полностью отрезало население от связи друг с другом, и лишила его возможности представлять ситуацию на местах. В то же время азербайджанские войска контролируют основные дороги Нагорного Карабаха, что делает невозможным посещение и получение информации на месте", - обратил внимание Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что на данный момент подтверждена информация о более чем 200 жертвах и более 400 раненых, в том числе среди мирного населения, женщин и детей, что также было принято сегодня министром иностранных дел Азербайджана.

Он обратил внимание, что в результате этих азербайджанских действий более 10 000 человек были насильственно перемещены, включая женщин, детей и пожилых людей, которые остались на открытом воздухе без еды и других средств к существованию.

"Тысячи семей были разлучены. Если ко всему этому добавить 20 000 человек, насильственно перемещенных в результате войны 2020 года, станет ясно, что в Нагорном Карабахе существуют огромные гуманитарные потребности.

Люди продолжают голодать из-за острой нехватки продовольствия, вызванной десятимесячной блокадой. Система здравоохранения парализована. Полностью нарушено электроснабжение больниц, наблюдается острая нехватка медикаментов. Люди лишены возможности получить даже первую помощь. Отсутствие топлива не позволяет доставлять раненых в больницы машинами скорой помощи", - добавил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян добавил, что кадры из Нагорного Карабаха действительно шокируют: это бездомные и голодающие женщины, дети, пожилые люди, это матери, отчаянно ищущие своих потерянных детей, это женщины, напуганные и плачущие из-за возможного тюремного заключения их мужей в Азербайджане.

"Трудно поверить, что все это происходит на глазах международного сообщества и не 100 лет назад, а прямо сейчас, в XXI веке. В социальных сетях полно кадров армян, живущих в Нагорном Карабахе и ищущих своих родственников и детей. Дети, вынужденные находиться в приютах или на улице, отказываются признать, что они теперь бездомные, и постоянно плачут прося своих родителей вернуться в свои дома. Во время артобстрела одного из населенных пунктов Нагорного Карабаха пропал 8- летний мальчик, жертвой обстрела стал его 10-летний старший брат, тело которого даже не удалось вывезти из села, а их младший брат был ранен. Это лишь несколько примеров из многих случаев. В глазах Азербайджана эти дети являются террористами, и он направил свои действия, ракеты, бронетехнику, артиллерию, беспилотники против этих детей и их семей", - отметил он, обратив внимание, что в азербайджанском сегменте социальных сетей много призывов найти пропавших детей и женщин, чтобы изнасиловать, расчленить их и скормить собакам.

По его словам, азербайджанские пользователи распространяют в социальных сетях аккаунты армянок из Нагорного Карабаха, делая ставки на то, у кого будет возможность их изнасиловать, когда они перейдут под контроль Азербайджана.

Указав на предсказуемость данного сценария развития ситуации, поскольку были очевидные признаки, Мирзоян напомнил, что Армения долгое время сигнализировала об этом, но международное сообщество было глухо.

При этом он констатировал, что эта агрессия стала кульминацией 10-месячной блокады Кашатагского (Лачинского) коридора и принудительного голодания народа Нагорного Карабаха, поставившего его население на грань гуманитарной катастрофы.

"Было бы наивно думать, что это не было четко запланировано с самого начала бесчеловечной блокады, если не даже раньше, с целью сломить волю и способность народа Нагорного Карабаха сопротивляться и вести свою жизнь и средства к существованию на своей прародине. Азербайджанская агрессия, осуществленная с вопиющим варварством и преднамеренным нападением на мирное население и инфраструктуру, стала заключительным актом этой трагедии, направленной на вынужденную эмиграцию народа Нагорного Карабаха", - сказал он, напомнив, что когда Баку заблокировал в декабре 2022 года коридор, Армения инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, но он не дал адекватной реакции.

Он также напомнил на игнорирование Азербайджаном двух обязательных к исполнению решений Международного суда ООН, и на неспособность Суда дать адекватную реакции на этот шаг Баку. Мирзоян напомнил о бездействии международного сообщества даже когда Азербайджан установил незаконное КПП в Кашатагском коридоре и стал похищать людей, которые находились, в том числе и под защитой международного гуманитарного права.

"Когда в августе 2023 года Армения снова созвала очередное срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупредив о хрупкой безопасности и гуманитарной ситуации, призвав Совет использовать свои инструменты для решения всех проблем и не игнорировать народ Нагорного Карабаха, этот совет вновь не дал адекватной реакции", - напомнил Мирзоян.