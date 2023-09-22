Пятница, 22 Сентября 2023 12:35

АрмИнфо.В регионе Нагорного Карабаха на этой неделе возникла <новая реальность>. Об этом газете <Коммерсант> сообщила старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян.

<Местные органы власти в Степанакерте признали капитуляцию, и теперь все внимание будет направлено на две темы: на выполнение обязательств, которые они на себя взяли, и на разрешение гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Проблем тех людей, которые не понимают - оставаться им или уезжать>,- сказала эксперт.

Она выразила уверенность в том, что если удастся избежать столкновений и если Азербайджан убедит местных жителей в том, что они могут остаться (то есть никаких этнических чисток не будет), то Баку и Ереван смогут в ближайшее время подписать мирный договор. Но пока, оговаривается она, нерешенных вопросов очень много. <Как будет происходить разоружение, расформирование местной власти - непонятно. Кто будет отвечать за выполнение договоренностей? Не видим пока, чтобы Баку давал понять, будет ли он назначать свое руководство и будет ли оно связано с местной общиной. Будет ли новый руководитель местным человеком или "привозным">, - отметила эксперт.