Пятница, 22 Сентября 2023 12:03

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия на заседании 22 сентября подвела итоги пересчета голосов по выборам в Совет старейшин Еревана.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, пересчет произведен на 78 избирательных участках. По результате пересчета, наибольшее количество голосов - 67 - добавлено к блоку "Мать Армения", возглавляемого бывшим депутатом НС Андраником Теваняном. Еще 32 дополнительных голоса получила партия <Национальный прогресс> во главе с экс-мэром Еревана Айком Марутяном. Правящая партия <Гражданский договор> получила дополнительно 31 голос. Бюллетени по остальным политическим силам распределились следующим образом: партия "Общественный голос" получила дополнительно 16 голосов, партия "Справедливая Армения" - 5, партия "Ахтанак" - 1, партия "Сила Родины" - 6, партия "Национальный прогресс" - добавлено 32 бюллетеня партия "За социальную справедливость" -1 бюллетень, партия <Светлая Армения> - 4 бюллетеня, партия "Страна для жизни" - 4 бюллетеня. В то же время <Европейская партия потеряла 2 бюллетеня, партия "Республика" - 3 бюллетеня, партия "Единая Армения" - 5 бюллетеней, партия <Демократическое единство> - 3 бюллетеня. Число недействительных бюллетеней сократилось на 266.

Центризбирком подведет окончательные итоги выборов в Совет старейшин Еревана 24 сентября.

Таким образом, ни у одной политической силы не будет необходимых 50% голосов для избрания мэра армянской столицы. Даже если партии <Гражданский договор> и <Республика> сформируют коалицию у них все равно не будет необходимого количества голосов. В то же время, при формировании коалиции из партий <Национальный прогресс> и <Общественный голос>, в также блока <Мать Армения> такая возможность появится.

Напомним, 17 сентября состоялись выборы в Совет старейшин Еревана. Согласно результатам голосования, полученным со всех 475 избирательных участков, лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице-мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей.

По итогам выборов будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов. Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.