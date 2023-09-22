Пятница, 22 Сентября 2023 12:02

АрмИнфо.Вследствие проводимых с утра мероприятий (акций неповиновения) в Ереване на короткое время были заблокированы определенные улицы.

Как сообщает пресс-служба Полиции, в результате действий правоохранителей дороги оперативно были открыты. <На данный момент в Ереване нет закрытых дорог>, - говорится в заявлении.