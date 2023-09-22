Пятница, 22 Сентября 2023 11:54

АрмИнфо. Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Он отметил, что атака была произведена за несколько дней до начала военной агрессии Азербайджана в Арцахе.

<В будущем будет проведено более детальное расследование. Но в этот момент важно было предупредить>, - отметил медиаэксперт, сообщив, что сейчас специалисты пытаются определить возможных исполнителей.