Пятница, 22 Сентября 2023 11:53

АрмИнфо.С 1 января 2024 года гражданам Республики Армения не нужно будет иметь <круглый> штамп в паспорте при поездке в зарубежные страны. Решение принято 22 сентября на заседании правительства.

Как заявила замминистра МВД Арпине Саргсян, представляя проект решения, на данный момент на 4-й странице паспортов граждан РА имеется круглый штамп, который указывает на действительность паспортов граждан РА в зарубежных странах. <На протяжении многих лет эта круглая печать была призвана решать вопросы, связанные с въездом и выездом>, - пояснила она.

Сегодня же, заметила замминистра, существует институт идентификационных карт и другие инструменты, которые позволяют управлять рядом рисков. И значение круглой печати по сути становится бессмысленным. И несмотря на это, данное требование приводит к очередям в паспортных службах, усложняет жизнь граждан. Проектом же предлагается отменить все соответствующие положения. И, поскольку это касается не только внутригосударственной процедуры, но и отношений с другими странами, установлен трехмесячный срок уведомления, - чтобы МИД информировал зарубежные страны, а граждане Армении не сталкивались с проблемами в этом плане в пунктах пропуска иностранных государств.

В случае принятия проекта, норма вступит в силу 1 января 2024 года..