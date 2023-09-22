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АрмИнфо. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Арцаха. Об этом Боррель сообщил в своем микроблоге в Твиттер.
"Выдалась возможность обмена мнениями с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Генассамблеи ООН. Мы говорили о следующих шагах в отношениях ЕС-Турция в преддверии доклада, который я представлю Комиссии ЕС при Европейском Совете. Мы также обсудили крайне тревожную ситуацию в Нагорном Карабахе", - сообщил он.
Позже Боррель также написал, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение полного уважения прав и безопасности карабахских армян. "Применение силы для разрешения споров недопустимо. Мы отмечаем объявления о прекращении огня и ожидаем, что прекращение боевых действий сохранится", - отметил он.
Добавим также, что накануне Боррель выступил с заявлением по ситуации вокруг Арцаха. В СМИ была слита информация о том, что это заявление должно было быть сделано от всех государств-членов ЕС, однако, в последний момент Венгрия наложила вето на документ, ввиду чего, Боррель вынужден был его распространить лишь от своего имени.
Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.
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|Европейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха
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|Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
|Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
|Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
|Глава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против Арцаха
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|Самвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт
|Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Боррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Ишхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границы
|Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА
|Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72
|Экс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митинга
|Пашинян заявил о "реальном шансе" для жителей Нагорного Карабаха
|Турция и Азербайджана с трибуны ООН в унисон оправдали агрессию против народа Арцаха
|Студсовет Ереванской государственной консерватории объявил забастовку
|Эпоха мира в действии: Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить их
|Подвергнут приводу лидер партии "Мать Армения"
|Боб Менендес представил законопроект о поддержке армян против Азербайджана
|Президент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климату
|Главы МИД Армении и Германии подчеркнули императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе после последней вражеской агрессии
|Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе
|Постпред Армении в ОБСЕ: Немедленное вмешательство международного сообщества и внедрение международных механизмов для обеспечения прав народа Арцаха императив
|Постоянные члены Совбеза ООН призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного Карабаха
|Помощник Генсека ООН назвал единственный устойчивый курс на будущее по вопросу Арцаха
|Глава МИД Германии: Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем
|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
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