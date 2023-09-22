Пятница, 22 Сентября 2023 11:52

АрмИнфо. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию вокруг Арцаха. Об этом Боррель сообщил в своем микроблоге в Твиттер.

"Выдалась возможность обмена мнениями с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Генассамблеи ООН. Мы говорили о следующих шагах в отношениях ЕС-Турция в преддверии доклада, который я представлю Комиссии ЕС при Европейском Совете. Мы также обсудили крайне тревожную ситуацию в Нагорном Карабахе", - сообщил он.

Позже Боррель также написал, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение полного уважения прав и безопасности карабахских армян. "Применение силы для разрешения споров недопустимо. Мы отмечаем объявления о прекращении огня и ожидаем, что прекращение боевых действий сохранится", - отметил он.

Добавим также, что накануне Боррель выступил с заявлением по ситуации вокруг Арцаха. В СМИ была слита информация о том, что это заявление должно было быть сделано от всех государств-членов ЕС, однако, в последний момент Венгрия наложила вето на документ, ввиду чего, Боррель вынужден был его распространить лишь от своего имени.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.