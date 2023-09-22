Пятница, 22 Сентября 2023 11:51

АрмИнфо.Вы уже давно не служите Республике Армения, вы служите тому, кто обслуживает интересы Алиева и Эрдогана. Об этом в ходе митинга у здания правительства, обращаясь к правоохранителям, заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян.

Невзирая на то, что правоохранители пытались заглушить голос выступающего, бряцая щитами, Саателян продолжил, подчеркнув, что интересы Армении сегодня диктуют прекратить защищать врага. <Защищая его (Никола Пашиняна), вы каждый день ослабляете защиту Армении, вы расшатываете наши границы>, - сказал депутат.

Саателян заявил, что происходящее сегодня в Арцахе, завтра можно увидеть в Сюнике, Гегаркунике и в Ереване. По его словам, действующие власти во главе с Николом Пашиняном сегодня приближают войну, приближают геноцид.

<Если бы 3 года назад вы нам поверили, мы бы не дошли до этой ситуации. Но еще не все потеряно, еще не поздно, присоединяйтесь к нам, чтобы освободиться от внутреннего врага>, - сказал оппозиционер.

Сообщив, что акции неповиновения продолжаться до 18:00, Саателян призвал жителей областей, а также Диаспору присоединиться к общенациональному движению и в своих городах поднять голос, рассказать об Арцахе. <У нас другого пути нет>, - сказал он.