Пятница, 22 Сентября 2023 11:27

АрмИнфо.Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72. Кадры с демонтажа танка распространили азербайджанские СМИ.

Это первый вошедший в 1992 году танк в Шуши. Он был установлен перед въездом в город после героического освобождения города армянскими добровольцами во время операции "Свадьба в горах".

Азербайджанские СМИ также сообщают, что Баку отправил в Степанакерт две 20-тонные фуры с различными продуктами питания и предметами гигиены, а также еще два грузовика груженые хлебом.

Меж тем, тысячи граждан вторые сутки спят под открытым небом. Они на территории аэропорта Степанакерта, где дислоцированы российские миротворцы, ожидают открытия гуманитарного коридора, чтобы покинуть Арцах.