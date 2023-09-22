Пятница, 22 Сентября 2023 11:17

АрмИнфо. 22 сентября перед зданием правительства РА началась акция, участники которой требуют отставки членов кабмина и его руководителя Никола Пашиняна по причине бездействия в отношении Арцаха. Само здание окружено усиленными нарядами сотрудников правоохранительных органов.

В беседе с журналистами бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РА Тиран Хачатрян подчеркнул, что вооруженные силы Арцаха всегда были боеспособными. Другой вопрос, который необходимо иметь в виду, - это блокада, и соотношение возможностей противника, которое было таким, что ВС Арцаха не могли сделать больше того, что они сделали.

В свою очередь, первый премьер-министр постсоветской Армении, член оппозиционного Национального комитета и лидер партии Национально-демократический союз Вазген Манукян отметил, что у властей страны, которые были обеспокоены намерениями протестантов заблокировать все входы в здание правительства, были две возможности для проведения заседания кабмина - либо провести его в другом месте, либо изменить время. Они выбрали второй вариант, начав заседание на час раньше. <Поверьте, что заседание будет коротким>, - сказал Манукян, указав на факты задержаний активистов протестного движения, в том числе, и лидера партии <Мать Армения> Андраника Теваняна, что, по мнению оппозиционера, было ожидаемо. <Никол Пашинян, испугавшись своего собственного народа, меняет свои же решения, в том числе, и время проведения заседания правительства>, - сказал экс-премьер, добавив, что акции гражданского неповиновения продолжатся, а в 16.00 запланировано проведение мощного митинга, на котором будут обобщены результаты первых трех дней, и определены задачи и шаги на будущее. Манукян также указал на важность оценки результатов обсуждений в Совете безопасности ООН и развития ситуации в Арцахе.

Экс-премьер добавил, что Пашинян фактически является представителем Азербайджана в Республике Армения. По этой причине, продолжил он, можно ожидать постоянных войн с поражениями. <Президент Турции Эрдоган уже заявил о необходимости достижения договоренности по Сюнику, так что следующим шагом станет война за Сюник>, - подчеркнул Манукян, добавив, что при сохранении власти Пашиняна войны будут неизбежны, как правило, с тяжелыми поражениями, <и необходимо избавиться от этого зла>.

Манукян подчеркнул, что сегодня уже подавляющее большинство народа Армении против правительства Никола Пашиняна, и на этот раз избежать поражения он уже не сможет. К этому готова и оппозиция, которая настроена решительно, что позволит обеспечить победу. Экс-премьер заметил, что в 2021 году выступал категорическим противником проведения досрочных парламентских выборов, настаивая на продолжении протестного движения, но многие силы согласились пойти на эти выборы, в результате которых страна получила то, что получила.

Отвечая на обвинения представителей власти о том, что нынешнее движение спонсируется иностранными агентурными сетями, Манукян заявил следующее: <Вы все видите своими глазами, что нынешнее руководство страны находится в руках иностранных агентов, о каком спонсорстве общенационального движения идет речь? Неужели вы считаете, что возмущение народа сдачей Арцаха, было организовано извне? Это естественное возмущение. В нашем движении имеются представители различных взглядов, имеются пророссийски настроенные, имеются против, но сегодня речь идет не об этом, а о том, чтобы избавиться от Никола>, - сказал экс- премьер.