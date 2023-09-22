Пятница, 22 Сентября 2023 10:55

АрмИнфо. Так, 21 сентября в Нью-Йорке в ходе внеочередного заседания Совбеза в связи с ситуацией вокруг Арцаха, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, касаясь очередного акта агрессии в отношении народа Арцаха с цинизмов вновь заявил, что обращение Армении в Совет Безопасности связано с "локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом", заверив, что этот шаг Еревана противоречит Уставу ООН. А зверство в отношении армян Арцаха, видимо с его точки зрения полностью укладываются в Устав ООН.

Далее, он пользуясь безнаказанностью и бездействием международного сообщества открыто заявил, что обращение Ра в Совбез неэффективно и бессмысленно. Байрамов с цинизмом отметил, что боевые действия уже закончились и появилась возможность для практической "реинтеграции жителей армянского происхождения Карабаха" (насильственное подчинение - ред.).

Глава МИД Азербайджана при этом заявил, что Армения по мирному договору не имела добрых намерений, и обвинил по традиции Ереван в попытках сорвать "мирные переговоры".

Далее, он уже не стесняясь, заявил о якобы надуманности факта блокады Арцаха, хотя весь мир давно убедился в том, что карабахцы с 12 декабря 2022 года находились в тотальной осаде.

"Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод местных армянских жителей в соответствии с Конституцией Азербайджана и соответствующими международными механизмами прав человека, в том числе механизмами, предусмотренными для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - добавил он.

Он также заверил, что "Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе".

Затем он похвастался последней агрессией против Арцаха, добавив, что пока продолжались боевые действия, администрация президента Азербайджана предложила "армянским представителям Карабаха встретиться для обсуждения процесса реинтеграции". Он отметил, что Азербайджан выдвинул три условия карабахцам: разоружение и сдача в плен всех военных, демонтаж всех государственных структур.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар в очередной раз использовал трибуну ООН, чтобы выдвинуть абсурдные обвинения в адрес Армении и представить братский Азербайджан "жертвой обстоятельств", оправдать геноцидные действия Азербайджана. Он также не упустил возможность обвинить Армению в "невыполнении положений заявления от 9 ноября 2020 года" и заявил, что Турция надеется, что "Армения выполнит свои обещания, особенно открытие Зангезурского коридора" (коридор через Сюникскую область РА - ред.).

Добавим также, что глава МИД Армении бойкотировал выступление главы МИД Азербайджана в Совбезе и покинул зал заседаний, когда Байрамов начал свою речь.