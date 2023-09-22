Пятница, 22 Сентября 2023 10:54

АрмИнфо.Студенческий совет Ереванской государственной консерватории объявил бойкот. Об этом говорится в официальном заявлении Совета.

Подобное решение было принято в связи с ситуацией в Арцахе. <Мы хотим донести наш голос всем о состоянии наших соотечественников в Арцахе>, - заявили в Совете. Данная инициатива проводится для поддержки арцахцев и арцахских студентов Ереванской государственной консерватории. В сообщении отмечено, что каждый студент имеет право выбора, а Студсовет не уполномочен осуждать мнение и решение учащихся, более того, принуждать к чему-либо.

Вместе с тем Студсовет обращает внимания на то, что их забастовка не имеет каких- либо политических устремлений и взглядов.