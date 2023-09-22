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АрмИнфо.Студенческий совет Ереванской государственной консерватории объявил бойкот. Об этом говорится в официальном заявлении Совета.
Подобное решение было принято в связи с ситуацией в Арцахе. <Мы хотим донести наш голос всем о состоянии наших соотечественников в Арцахе>, - заявили в Совете. Данная инициатива проводится для поддержки арцахцев и арцахских студентов Ереванской государственной консерватории. В сообщении отмечено, что каждый студент имеет право выбора, а Студсовет не уполномочен осуждать мнение и решение учащихся, более того, принуждать к чему-либо.
Вместе с тем Студсовет обращает внимания на то, что их забастовка не имеет каких- либо политических устремлений и взглядов.
|Лидер партии <Страна для жизни>: уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативы
|Европейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха
|Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области
|Левон Кочарян госпитализирован
|Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
|Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
|Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
|Глава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
|Омбудсмен призвала правоохранителей следовать букве закона во время задержания участников акций неповиновения
|Оппозиционный блок <Мать Армения> заметно укрепил свои позиции на выборах в Совет старейшин Еревана
|Полиция РА: На данный момент в Ереване нет закрытых дорог
|Самвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт
|Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Боррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Ишхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границы
|Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА
|Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72
|Экс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митинга
|Пашинян заявил о "реальном шансе" для жителей Нагорного Карабаха
|Турция и Азербайджана с трибуны ООН в унисон оправдали агрессию против народа Арцаха
|Студсовет Ереванской государственной консерватории объявил забастовку
|Эпоха мира в действии: Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить их
|Подвергнут приводу лидер партии "Мать Армения"
|Боб Менендес представил законопроект о поддержке армян против Азербайджана
|Президент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климату
|Главы МИД Армении и Германии подчеркнули императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе после последней вражеской агрессии
|Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе
|Постпред Армении в ОБСЕ: Немедленное вмешательство международного сообщества и внедрение международных механизмов для обеспечения прав народа Арцаха императив
|Постоянные члены Совбеза ООН призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного Карабаха
|Помощник Генсека ООН назвал единственный устойчивый курс на будущее по вопросу Арцаха
|Глава МИД Германии: Исход этнических армян из Нагорного Карабаха неприемлем
|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Читать больше
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