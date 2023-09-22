Пятница, 22 Сентября 2023 10:33

АрмИнфо. Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить их. Об этом в микроблоге Твиттер сообщает организация Christian Solidarity International.

"Под фотографией девушки кто-то предложил 500 долларов тому, кто найдет ее. Он собирается подарить ее "Мураду" на день рождения. "Дети шлюх должны чистить туалеты и усердно работать в шахтах за гроши", "Они потерялись. Тот, кто их найдет, насилуйте, режьте на куски и отдайте собакам", подобные посты оставляют "толерантные" азербайджанцы под фотографиями детей, которых ищут родные", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате азербайджанской агрессии Азербайджана против Арцаха тысячи арцахцев считаются пропавшими без вести. Люди не могут найти друг друга, поскольку в Арцахе нет света, не работают системы связи.