Пятница, 22 Сентября 2023 10:25

АрмИнфо.Сегодня, 22 сентября с раннего утра в столице Армении - Ереване начались акции гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Акции проходят в различных частях города. Начались они с проспекта Мясникяна, где студенты на некоторое время перекрыли дорогу, однако прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов, применив силу, расчистили ее, задержав несколько участников.

Аналогичная акция была проведена на улице Сарьяна. Любопытно, что к акции присоединились и школьники школы им Андраника Маргаряна. Прибывшим к месту акции полицейским удалось разблокировать дорогу. При разгоне был подвергнут приводу лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян и несколько его сподвижников. Требования протестующих объяснить причины задержания лидера партии так и остались без ответа.

Всего с утра в полицейские участки с утра были уже доставлены 26 участников акций неповиновения. При этом, в сети уже появились кадры

применения правоохранителями непропорциональной силы в отношении митингующих. В частности, один из <красных беретов> нанес удар женщине, которая требовала указать место нахождение подвергшихся приводу лиц.

Еще до начала акций на площади Республики наблюдалось скопление многочисленных полицейских сил, а перед зданием правительства, где сегодня должно пройти заседание кабмина, была образована живая стена. Напомним, что армянская оппозиция уже третий день проводит акции неповиновения, протестуя бездействием властей в отношении соотечественников в Нагорном Карабахе. Они в этой связи требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Ранее лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян объявил о начале акций неповиновения, которые будут носить бессрочный характер. Для координации протестного движения создан Национальный комитет.