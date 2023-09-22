Пятница, 22 Сентября 2023 10:17

АрмИнфо. Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес представил сегодня законопроект, в котором предлагается лишить президента США полномочий отказываться от статьи 907 Закона о поддержке свободы и ввести американские санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и других высокопоставленных азербайджанских чиновников. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Эта мера осуждает этническую чистку Арцаха, проводимую Азербайджаном, и призывает Баку снять блокаду, разрешить доставку американской и международной гуманитарной помощи и освободить всех армянских военнопленных, а также разрешить многолетнее ассигнование прямой гуманитарной помощи США Арцаху, а также на энергетические, научные и военные программы в Армении", - сообщает ANCA.

К сенатору Менендесу в качестве первых соавторов Закона о поддержке армян против Азербайджана присоединились сенаторы Билл Кэссиди, Крис Ван Холлен, Алекс Падилья, Шелдон Уайтхаус и Гэри Питерс.

Так, Менендес в своем законопроекте предлагает:

Дать "зеленый свет" единовременное разрешение на выделение Агентству США по международному развитию на 2024 финансовый год 30 000 000 долларов США для оказания гуманитарной помощи группам в Армении и Нагорном Карабахе, пострадавшим в результате нагорно-карабахской войны 2020 года, нападения Азербайджана на Армению в сентябре 2022 года и блокаду Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.

Дать единовременное разрешение на выделение 10 000 000 долларов США Госдепу на 2024 финансовый год для помощи в рамках программы иностранного военного финансирования Республики Армения.

Выдать трехлетнее разрешение на выделение 650 миллионов долларов США на каждый финансовый год с 2024 по 2026 год для осуществления мероприятий по поддержке энергетического сектора Республики Армения.

Выдать пятилетнее разрешение на выделение 50 миллионов долларов США в каждый финансовый год с 2024 по 2028 год на деятельность по содействию американо- армянскому сотрудничеству в области науки и технологий.