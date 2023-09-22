Пятница, 22 Сентября 2023 10:11

АрмИнфо.19 сентября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился со Специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри.

В ходе переговоров Глава государства и Спецпредставитель Президента США выразили удовлетворение возможностью обсудить актуальные вопросы сотрудничества в сфере экологии, которым уделяется особое внимание в международной повестке дня. В этой связи, была подтверждена готовность Туркменистана и США к дальнейшему укреплению конструктивного парт­нёрства, отвечающего интересам общего благополучия.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным экологическим аспектам подчёркивалось, что этот фактор определён одним из неотъемлемых компонентов достижения Целей устойчивого развития. Отмечалось также, что данная тематика стала предметом обстоятельного обсуждения во время телефонного разговора между Президентом Туркменистана и Специальным представителем Президента США в мае текущего года.

Реализуя стратегию перехода к «зелёной» экономике, Туркменистан ориентирован на широкое внед­рение передовых экологически чистых ресурсосберегающих технологий в различных отраслях. Наша страна также инициирует учреждение под эгидой ООН Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Эта специализированная структура призвана стать действенной платформой эффективного сотрудничества в области адаптации к климатическим изменениям и смягчения их последствий.

Спецпредставитель Президента США дал высокую оценку работе, проводимой Туркменистаном в этом важном направлении. Как отмечалось, принимая активное участие в усилиях международного сообщества, наша страна вносит конкретный вклад в решение насущных экологических задач.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Специальный представитель Президента США по климату Джон Керри выразили уверенность, что плодотворное межгосударственное взаимодействие будет и впредь успешно развиваться, обретая новое наполнение.