Пятница, 22 Сентября 2023 10:09

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в центре внимания была ситуация в Нагорном Карабахе. Арарат Мирзоян отметил, что агрессия, развязанная Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха 19 сентября, после более чем 9-месячной блокады, открыто демонстрирует намерение Баку

подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке.

В этом контексте была отмечена важность осуществления экстренных шагов со стороны международных партнеров, в том числе ЕС и его государств-членов и использования существующих механизмов для сдерживания чрезмерного и агрессивного поведения Азербайджана.

Был подчеркнут императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе, а также важность решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в контексте долгосрочного мира в регионе.

Стороны также обоюдно указали на недопустимость решения существующих проблем путем применения силы и угрозы силой.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.