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 Пятница, 22 Сентября 2023 10:08
Александр Аванесов

Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе

Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе

АрмИнфо.На заседании Совета безопасности Армении, состоявшемся накануне, обсуждался вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, на заседании обсуждались различные сценарии развития ситуации. С властями Нагорного Карабаха поддерживается связь в целях определения основных потребностей местного населения и направлений возможного содействия по решению всех имеющихся проблем.

Также на заседании СБ Армении обсуждался вопрос о сложившейся

внутриполитической ситуации в стране, поскольку ситуацию в Нагорном

Карабахе некоторые силы в Армении с использованием внешних сил

пытаются привнести в республику нестабильность, что, по словам

секретаря СБ, однозначно им не удалось сделать. Григорян заметил, что имеются различные направления помощи населению Нагорного Карабаха, в том числе, и беспрепятственной эвакуации в Армению. <Мы готовимся к подобному возможному сценарию, но мы рассматриваем и другие возможности, среди которых - решение имеющихся проблем на местах, чтобы наши соотечественники остались там, несмотря на всю сложность ситуации>, - сказал секретарь СБ РА.

Он добавил, что даже семья начальника генерального штаба вооруженных сил Армении, который родом из Арцаха, живет в Нагорном Карабахе. <Там проживает и  моя мама, мои родственники, мои браться и сестры.

Вопрос многослойный, есть и личные, и политические моменты, и в этой связи непонятны обвинения в наш адрес о том, что мы не обсуждаем имеющиеся проблемы>, - сказал Григорян.

Секретарь СБ добавил, что помимо решения проблем напрямую, Армения пытается привлечь в их решение и международные структуры, свидетельством чему являются обсуждения в Совете безопасности ООН. Речь идет о том, чтобы путем международного давления попытаться изменить ситуацию в Нагорном Карабахе.  <Наша позиция остается той же:  международные структуры и государства должны быть вовлечены в этот процесс с использованием имеющихся инструментов. Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе. В настоящее время нет таких механизмов, которые мы не используем, применяются все механизмы, в решение которых вовлечены все ведомства республики, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию>, - сказал Григорян.

Он повторил слова премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Баку своими действиями в Нагорном Карабахе стремился к тому, чтобы вовлечь Армению в войну, тем самым, дестабилизировать ситуацию в регионе. <Мы еще до 19 сентября, когда Азербайджан начал свою агрессию, предупреждали и мировую, и отечественную общественность в том, что находимся в очень сложной ситуации, когда Армению пытались вовлечь в более широкий региональный кризис. Поскольку этот сценарий не удался, некоторые силы внутри страны пытаются на улицах добиться своих целей, основной из которых является смена власти. Для некоторых стран смена власти в Армении необходима, потому что нынешняя власть не соответствует их целям, а именно, лишение страны своего суверенитета и независимости>, - сказал Григорян.

Он подчеркнул, что разговоры о прозападном или пророссийском векторах внешней политики Армении неуместны.  Армения, по словам секретаря СБ, развернула серьезное военное и иное сотрудничество с Индией. <Теперь мы прозападники, или проиндийцы? Мы идем по пути повышения уровня нашего суверенитета>, - сказал Григорян, заметив, что с января-февраля 2021 года Ереван развернул активное военное сотрудничество с Москвой по вопросу реформирования вооруженных сил Армении.  Однако после этого, в мае и в ноябре того же года Азербайджан предпринял агрессию против Армении, после чего Россия фактически отказалась от этого. <В настоящее время процесс реформирования ВС Армении идет активными темпами. При этом, страна развивает в данном направлении интенсивное сотрудничество и с другими странами, в том числе, с Индией>, - подчеркнул Григорян.

Отвечая на вопрос о том, что, тем не менее, <на земле находятся русские>, секретарь СБ задался вопросом о том, почему в таком случае произошло нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября?  Он выразил удивление позицией некоторой части российского истеблишмента по отношению к армянскому обществу.  <По всей видимости, подобного рода заявлениями с их стороны предпринимается попытка с применением иных механизмов дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, поскольку имеющиеся в арсенале средства не действуют>, - подчеркнул секретарь СБ. Отвечая в этой связи на вопрос о записи в телеграм-канале заместителя председателя СБ России Дмитрия Медведева, Григорян заметил, что если Медведев ведет себя так, то об этом должна думать Россия.  <Вообще, надо понять, что это за политика? Они должны это объяснить>, - ответил Григорян.

Он добавил, что в настоящее время армянская оппозиция пытается повторить то, что произошло в 2018 году. <Они считают, что, не имея ни идей, ни программ, с использованием  прежних технологий можно осуществить смену власти. <Наша позиция заключается в том, что вопрос власти должен решить народ. В 2026 году пройдут следующие выборы, на которых народ решить, кто должен руководить страной>, - отметил Григорян.

Говор об отношениях с Ираном, он отметил, что 1-2 октября планирует совершить визит в ИРИ, в ходе которого с высокопоставленными чиновниками этой страны будут обсуждаться армяно- иранские отношения. Сегодня армяно- иранские отношения находятся на очень хорошем уровне. С Тегераном, как заметил Григорян, обсуждаются любые вопросы, Ереван находится в интенсивной связи с новым послом Ирана в Армении, с которым обсуждаются все проблемы.  <Позиция Ирана о нецелесообразности присутствия в регионе третьих сил, имея в виду армяно-американские военные учения, нам понятны. Но мы ранее направили Тегерану соответствующие объяснения, в ответ на которые получили ответ о том, что Иран продолжит поддерживать партнерские отношения с Ереваном>, - сказал Григорян.

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