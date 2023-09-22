Пятница, 22 Сентября 2023 10:07

АрмИнфо. По инициативе миссии Армении при ОБСЕ было созвано специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, в ходе которого глава миссии Республики Армения при Организации Армен Папикян выступил с речью на тему "Широкомасштабная агрессия, развязанная Азербайджаном в Нагорном Карабахе".

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Армен Папикян в своем выступлении отметил, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана развязали очередную широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха, нарушив положения международного права и трехстороннего заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября.

Армянский дипломат представил ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе в результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном. Он, в частности, отметил, что вооруженные силы Азербайджана преднамеренно подвергли обстрелу столицу Степанакерт и другие мирные населенные пункты с применением тяжелой артиллерии, боевой авиации и беспилотников, а также нанесли удары по гражданским инфраструктурам, в результате чего есть жертвы и раненые среди мирного населения.

Посол подчеркнул, что Азербайджан преследует одну цель: провести этническую чистку в Нагорном Карабахе путем применения силы, лишить армянский народ Нагорного Карабаха права свободно и достойно жить и созидать на своей родине. Армен Папикян подчеркнул, что продолжающаяся более 10 месяцев незаконная блокада Кашатагского (Лачинского) коридора и использование голода как метода войны являются неотъемлемой частью систематической политики Азербайджана по этнической чистке.

Дипломат подчеркнул императив немедленного и целенаправленного вмешательства международного сообщества и внедрения международных механизмов для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Посол поблагодарил международных партнеров, которые однозначно осудили агрессию, развязанную Азербайджаном против Нагорного Карабаха, в то же время добавив, что заявлений уже недостаточно и необходимо предпринять активные шаги против Азербайджана, в том числе целенаправленные санкции.

Армен Папикян призвал действующего председателя ОБСЕ и Секретариат следить за развитиями и последовательно применять существующие инструменты ОБСЕ.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.