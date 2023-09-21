Четверг, 21 Сентября 2023 22:05

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Было упомянуто о запланированном на сегодня, 21 сентября, экстренном заседании Совета Безопасности ООН.