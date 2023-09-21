Четверг, 21 Сентября 2023 21:31

АрмИнфо.Следственный комитет Армении сообщает, что возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии <Гражданский договор> и родственниками погибших солдат в военном пантеоне <Ераблур>.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром, когда в пантеон пришли депутаты правящей парламентской фракции <Гражданский договор> Овик Агазарян и Акоп Асланян. Родители погибших в 44-дневной войне в Арцахе военнослужащих с ночи дежурили в воинском пантеоне <Ераблур> в Ереване, чтобы не позволить представителям властей Республики Армения войти туда в отмечаемый 21 сентября День независимости РА. Между родителями и депутатами началась потасовка. Один из присутствующих кулаком ударил в лицо Овику Агазаряну. Отметим, что, согласно видео в сети, парню, ударившему Агазаряна, лет 16-18.

Согласно СК, по данному делу возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами 1 и 5 части 2 статьи 195 и пунктом 1 части 2 статьи 297 УК РА.

Следствие установило личности лиц, которые, по всей видимости, применили физическое насилие в отношении депутата. А.Г. был задержан по подозрению в совершении указанных преступных деяний и доставлен в орган, осуществляющий производство.

<Принимаются меры по доставке остальных лиц, совершивших насилие, в орган, осуществляющий производство. Проводится предварительное расследование>, - говорится в сообщении.