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 Четверг, 21 Сентября 2023 21:09
Наира Бадалян

ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха

ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Принудительное перемещение гражданского населения Нагорного Карабаха военными или другими средствами встретит решительную реакцию Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

<Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации>,  говорится в заявлении на официальном сайте ЕС.

<Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации>, - отметил дипломат.

Европейский Союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и сожалеет о жертвах и человеческих жертвах, вызванных этой эскалацией.

<Мы приняли к сведению соответствующие заявления о достижении соглашения о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня>, - говорится в заявлении.

ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда от февраля и июля 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность действовать свободно. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь.

Отмечается, что ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.

ЕС также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. <Мы призываем Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года>, - отметил дипломат.

ЕС готов и дальше поддерживать демократически избранные власти Армении: устойчивость, безопасность и продолжение демократических реформ в стране. Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) продолжит наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном.

ЕС призывает к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам ввиду заключения мирного договора и по-прежнему полностью привержен поддержке таких переговоров.

Европейский Союз по-прежнему полностью привержен содействию диалогу между сторонами, в частности, под эгидой президента Европейского совета и при поддержке специального представителя ЕС, чтобы обеспечить долгосрочный мир на благо всех народов региона. 

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