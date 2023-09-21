Четверг, 21 Сентября 2023 21:09

АрмИнфо. Принудительное перемещение гражданского населения Нагорного Карабаха военными или другими средствами встретит решительную реакцию Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

<Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации>, говорится в заявлении на официальном сайте ЕС.

<Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дельнейшего ухудшения ситуации>, - отметил дипломат.

Европейский Союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и сожалеет о жертвах и человеческих жертвах, вызванных этой эскалацией.

<Мы приняли к сведению соответствующие заявления о достижении соглашения о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня>, - говорится в заявлении.

ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда от февраля и июля 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность действовать свободно. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь.

Отмечается, что ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.

ЕС также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. <Мы призываем Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года>, - отметил дипломат.

ЕС готов и дальше поддерживать демократически избранные власти Армении: устойчивость, безопасность и продолжение демократических реформ в стране. Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) продолжит наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном.

ЕС призывает к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам ввиду заключения мирного договора и по-прежнему полностью привержен поддержке таких переговоров.

Европейский Союз по-прежнему полностью привержен содействию диалогу между сторонами, в частности, под эгидой президента Европейского совета и при поддержке специального представителя ЕС, чтобы обеспечить долгосрочный мир на благо всех народов региона.