Четверг, 21 Сентября 2023 20:09

АрмИнфо.В российских СМИ много разговоров о том, что Ереван уже долгое время пытается переложить ответственность за свои неудачи на Москву, 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфира заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Мы не перекладываем на кого-то ответственность за какую-либо неудачу. Есть четкое заявление от 9 ноября 2020 г., по которому Лачинский коридор, например, должен был быть под полноценным контролем РМК, российские миротворческие силы должны были контролировать безопасность гражданского населения. И мы еще 1,5 года назад последовательно начали поднимать вопрос о том, что процессы идут по неправильному пути. Мы несем свою долю ответственности, однако, с другой стороны, я не думаю, что мы все должны закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе>, - сказал премьер.

Пашинян напомнил, что в прошлом году представители российских миротворческих сил убедили жителя Мартакерта, отвезли его в поле, гарантировали его безопасность, сказали ему, что он может пахать свое поле на тракторе, однако азербайджанский снайпер убил тракториста в то время, хотя миротворец сидел рядом.

<Было много чего, о чем мы не говорили, понимая, что ситуация сложная... Но последовали два, три, десять инцидентов и случился этот взрыв. Почему произошла эта последняя вспышка? Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? В конце концов, все били тревогу по этому поводу, мы также говорили, что Нагорный Карабах окружен азербайджанской военной техникой. Почему тогда не была осуществлена эта посредническая деятельность? Это вопросы, на которые необходимо ответить>, - сказал Никол Пашинян.