Четверг, 21 Сентября 2023 20:06

АрмИнфо.Напряженные отношения между Арменией и Россией, наряду с десятидневными совместными военными учениями между Арменией и Соединенными Штатами, вызвавшие недовольство России Пашиняном, привели к тому, что Азербайджан воспользовался этой возможностью для усиления давления с целью освобождения Нагорного Карабаха. Об этом написал в своей обзорной статье в агентстве IRNA иранский дипломат и аналитик Моусен Пакаеин (Mohsen Pakaein)

По его словам, существенной ошибкой Армении было то, что Никол Пашинян, помимо заявления о том, что зависимость от России является стратегической ошибкой, публично заявил о сдвиге в сторону Запада.

Эта позиция в сочетании с недовольством России и поддержкой Запада свидетельствовала о безразличии Армении к России. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Флингер, указывая на потенциальное вступление Армении в альянс, отражал стремление Америки и Европы изолировать Россию на Кавказе и потенциально повторить ситуацию для Москвы, похожую на украинскую, через Армению.

В этом контексте дипломат отметил, что в недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Путин оправдал свою незаинтересованность в решении карабахского вопроса, заявив, что руководство Армении, по сути, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Заявление Путина дало Азербайджану зеленый свет для достижения своих целей в Карабахе, хотя и выразило надежду на осторожный подход и избегание этнических чисток в ходе этого освободительного процесса.

Складывается впечатление, пишет аналитик, что решение о начале нападения на Нагорный Карабах было принято Азербайджанской Республикой самостоятельно, без консультаций с Турцией. Анкара, как правило, рассматривает попытку открыть КПП в Сюнике как решающий шаг в процессе освобождения Карабаха, и, поощряя Азербайджан к захвату контроля над Сюником она стремилась использовать этот маршрут для достижения Каспийского моря.

Другим важным аспектом являются усилия Азербайджанской Республики по

обеспечению маршрута через Иран в Нахичеван, подчеркивая это

строительством железной дороги, что является новым событием в этом

продолжающемся процессе. Анкара может не одобрить отклонение этого

маршрута от Азербайджана. Более того, недавнее заявление Еревана о

том, что нормализация отношений с Турцией не будет зависеть от

переговоров с Азербайджаном, подчеркивает намерение Еревана использовать раскол между Баку и Анкарой.

Позиция Исламской Республики Иран в нагорнокарабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении, сохранять неприкосновенность международных границ и защищать права армян. Исходя из этого, Исламская Республика Иран рассматривает Сюникскую область как часть территориальной целостности Армении, в то время как Нагорный Карабах рассматривается как территориальная целостность Азербайджанской Республики. В этот решающий момент, следуя своим логическим принципам, Иран может активно и эффективно внести свой вклад в посредничество в прекращении огня между соседними странами и способствовать мирному возвращению Карабаха Азербайджану, обеспечивая безопасность армянского меньшинства.