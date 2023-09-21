Четверг, 21 Сентября 2023 19:54

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Анаит Манасян призывает воздержаться от слов ненависти. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Мониторинг, проведенный офисом, доказывает, что в последнее время в общественном дискурсе особенно выражено использование выражений, разжигающих ненависть, в том числе к общественным, политическим деятелям и СМИ.

<В наши дни в публичных выступлениях особенно заметно разделение армян по месту рождения или месту жительства и пропаганда нетерпимости к группам людей по этому признаку>, - говорится в сообщении.

Защитник прав человека подчеркивает, что любые проявления языка ненависти должны быть исключены из публичного дискурса, и призывает

воздерживаться от использования выражений, пропагандирующих ненависть, нетерпимость или насилие. <Крайне важно, чтобы должностные лица, общественные и политические деятели, средства массовой информации ответственно подходили к своим публичным выступлениям и не только не распространяли язык вражды, но и противодействовали таким высказываниям>, - говорится в сообщении.

Общественная солидарность может быть обеспечена только посредством толерантного и чуткого отношения к другим и уважительного диалога. <И в этот момент, как никогда, нам нужна такая среда>, - подчеркивают в офисе Защитника прав человека РА.