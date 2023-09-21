Четверг, 21 Сентября 2023 19:54

АрмИнфо. Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия. Об этом 21 сентября на митинге на площади Республики в Ереване заявил первый премьер-министр постсоветской Армении ВазгенМанукян.

Он отметил, что на глазах всего мира и армянской общественности Нагорный Карабах, оставшись один, без поддержки и защиты, обливается кровью. Единственной возможностью для изменения ситуации является смена власти. Этим вопросом займется Национальный комитет, который, по словам Манукяна, будет состоять из 11 человек. В настоящее время уже известны имена пятерых из них - сам Манукян, руководитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян, сооснователь и координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян, представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Экс-премьер заметил, что власти рассчитывают на краткосрочность митингов и демонстраций с требованиями об отставке премьер-министра РА Никола Пашиняна, но они ошибаются. Манукян призвал граждан страны в в регионах присоединиться к участникам акций в столице.