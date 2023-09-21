Четверг, 21 Сентября 2023 19:53

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности.

Как передает пресс-служба правительства РА, помимо членов СБ, во встрече также приняли участие президент РА Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и другие официальные лица.

Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по ее преодолению.