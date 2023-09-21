Четверг, 21 Сентября 2023 19:51

АрмИнфо. Распространяются сведения, будто бы Ереван запретил, или закрыл въезд в Армению для жителей Нагорного Карабаха, которые желают переправиться в Армению. Об этом 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфиразаявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

<Во-первых, мы все знаем, что Лачинский коридор закрыт уже 10 месяцев, и за все это время, и в настоящий момент, армянские дороги, ведущие к Лачинскому коридору, ни на минуту не были закрыты, и продолжают оставаться открытыми. Более того, еще в начале недели я отдал распоряжение сформировать рабочую группу для приема возможных групп беженцев из Арцаха, для решения вопросов их проживания. Просто мы об этом не объявляли>, - сказал он.

При этом, по его словам, были обсуждены разные сценарии: что может произойти, какие группы могут приехать, и т.д. <Мы даже зарезервировали номера в гостиницах, подготовили десятки тысяч мест проживания>, - сказал он. Все это было сделано в начале этой недели, поскольку когда начался процесс, было понятно, что такое может произойти, добавил он.

Пашинян подчеркнул, что в своих прежних выступлениях постоянно обвинял Азербайджан в попытке провести этнические чистки в Нагорном Карабахе. <Сейчас, когда я анализирую ситуацию, у меня складывается впечатление, что есть силы, которые хотят реализовать план Азербайджана по этническим чисткам таким образом, чтобы Азербайджан не в чем было обвинить. Чтобы он сказал: смотрите, Армения, общество Армении, общество Нагорного Карабаха сами решили, что в Нагорном Карабахе не должно остаться ни одного армянина, и они вышли. Это очень опасный нарратив. Но, с другой стороны, обеспечение пребывания и жизни наших соотечественников Нагорного Карабаха в безопасном месте

- входит в наши обязательства>, - сказал он.

По его словам, что вице-премьер Тигран Хачатрян доложил ему, что в Армении проведены подготовительные работы для приема порядка 40 тысяч семей. <Мы не хотели об этом говорить, потому что мы считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине в достойных, безопасных условиях. В данный момент наша оценка такова, что нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха>,

- подчеркнул он.

Пашинян в очередной раз напомнил о присутствии РМК в НК и то, что они заботятся о мирном населении. Ереван также готов предпринять

всевозможные меры, однако Лачинский коридор остается закрытым и

гуманитарный груз все еще ожидает пропуска в НК, добавил он.

Помимо этого, заметил Пашинян, Ереван располагает информацией о том,

что накануне более 10 тыс жителей НК были приглашены в

степанакертский аэропорт с тем, что возможно их переправият в РА. <Их сфотографировали, а потом заявили, что Армения не дает разрешения на их въезд. А потом эти фотографии были опубликованы. Для меня очевидно, что делается это с целью внутриполитических потрясений в РА и создания хаоса>, - заявил премьер.

Напомним, что 19 сентября, после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе фейсбуковского прямого эфира <зафиксировал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию>. Он призвал граждан РА относиться к ситуации трезво, с холодной головой, и воздержаться от каких-либо <нерассчитанных, резких, авантюристских действий>. 20 сентября, уже после заявления Степанакерта о принятии предложения РМК о прекращении огня, в частности, на условиях <вывода оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из Нагорного Карабаха, Пашинян заметил, что <упоминание об РА в документе, по сути, не имеющем отношение к РА>, оправдывает его гипотезу, озвученную накануне, о том, что одним из целей агрессии против Нагорного Карабаха было вовлечение Армении в военные действия, что в конечном итоге поставило бы под удар суверенитет и независимость РА. Он также заявил, что отныне обязательство по полной и безоговорочной защите армян НК, и обеспечение прав армян жить достойно и безопасно в своих домах, на своей земле, возложено на РМК, а власти РА <в практическом плане будут следить за событиями>.