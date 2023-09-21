Четверг, 21 Сентября 2023 18:55

АрмИнфо.Информация в соцсетях о массовых жертвах среди населения Нагорного Карабаха не соответствует действительности, заявил премьер Никол Пашинян 21 сентября вечером в ходе фейсбуковского прямого эфира, заверив, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается.

По словам Пашиняна, с момента установления режима прекращения огня подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха продолжают оставаться на тех позициях, где они находились на момент утверждения перемирия, как и ВС Азербайджана,

<По нашим данным, сегодня к сожалению был зафиксирован инцидент вблизи Степанакерта (согласно экс-госминистру Артаку Бегларяну, в оккупированном селе Атерк был убит житель села Атерк -ред.). Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Конечно, местами бывают определенные нарушения>, - сказал он.

Как указал Пашинян, он касается данной темы, поскольку появились слухи о проникновении ВС Азербайджана в Степанакерт. <Нет такого. Есть, конечно, сложности с коммуникацией. Насколько я знаю от наших нагорно-карабахских коллег, есть определенные проблемы на дорогах, ведущих в Мартуни и Мартакерт, но в целом ситуация стабильная>, - сказал глава кабмина РА. <По крайней мере на данный момент мы не обладаем никакой подобной официальной информацией>, - добавил он.

Напомним, что 19 сентября, после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе фейсбуковского прямого эфира <зафиксировал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию>. Он призвал граждан РА относиться к ситуации трезво, с холодной головой, и воздержаться от каких-либо <нерассчитанных, резких, авантюристских действий>. 20 сентября, уже после заявления Степанакерта о принятии предложения РМК о прекращении огня, в частности, на условиях <вывода оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из Нагорного Карабаха, Пашинян заметил, что <упоминание об РА в документе, по сути, не имеющем отношение к РА>, оправдывает его гипотезу, озвученную накануне, о том, что одним из целей агрессии против Нагорного Карабаха было вовлечение Армении в военные действия, что в конечном итоге поставило бы под удар суверенитет и независимость РА. Он также заявил, что отныне обязательство по полной и безоговорочной защите армян НК, и обеспечение прав армян жить достойно и безопасно в своих домах, на своей земле, возложено на РМК, а власти РА <в практическом плане будут следить за событиями>.