Четверг, 21 Сентября 2023 18:20

АрмИнфо.Все армянство должно встать на ноги. Об этом заявил ерховный Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

Он подчеркнул, что Арцах - это первый фронт защиты прав армянского народа, целостности, безопасности и независимости Армении и его необходимо сохранить любой ценой.

<Теперь мы больше не можем оставаться зрителями нынешнего ужасного и непредсказуемого, полного опасностей бытия, лишь осуждая и переживая>, - сказал Верховный Католикос Арам I, подчеркнув, что нет альтернативы общенациональному движению.

Он заявил, что сегодня не время критиковать прошлое и настоящее, сегодня время спасти настоящее Арцаха и будущее Армении. <Давайте объединимся вокруг этого священного общенационального видения и обязательства со всем потенциалом нашей нации>, - сказал Арам I.

Верховный Католикос Великого дома Киликийского отметил, что,

во-первых, на ноги должно встать все армянство, как в Армении, так и

в Арцахе и в Диаспоре, выражая перед миром свое нерушимое единство, а

также свою полную поддержку праву народа Арцаха на самоопределение.

Во-вторых, он указал на необходимость организации в ближайшее время общенациональной встречи с участием духовных, политических, государственных и партийных лидеров нашей страны для определения новой стратегии и тактики.

<Справедливо, что в вихре конфликта геополитических интересов Армении крайне важно занять сбалансированную позицию, избегая односторонних подходов>, - сказал Арам I, подчеркнув, что сила нашей нации в коллективной вере, решимости и единстве. <Давайте вместе идти по этому пути>, - заключил он.