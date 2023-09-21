Четверг, 21 Сентября 2023 17:15

АрмИнфо. Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

<Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено>, - заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс­секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора.

Он также сообщил об отсутствии конкретики по части разблокировки коридора в Арцах.

Касаясь расстрела ВС Азербайджана российских миротворцев, Песков отметил, что ведется следствие после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что в Кремле ознакомились с информацией о кадровых перестановках и задержаниях после произошедшего.