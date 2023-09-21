Четверг, 21 Сентября 2023 17:06

АрмИнфо. Окончательной договоренности с Баку нет, детали должны быть согласованы. Как передают армянские СМИ без ссылки на источник, об этом по итогам встречи в Евлахе заявил представитель от Нагорного Карабаха, член Парламентской комиссии НКР по внешним связям Давид Мелкумян.

Он подчеркнул, что армянское население Арцаха согласилось на перемирие с Баку, но условия еще предстоит проработать. <У нас есть

договоренность о прекращении боевых действий, но мы ждем окончательного соглашения, переговоры продолжаются>, - отметил Мелкумян.

При этом, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков после встречи заявил, что сложно ожидать разрешения всех проблем между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджаном за одну встречу.

<Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе - это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы удастся разрешить за одну встречу>, - подчеркнул он.

Вместе с тем Амирбеков допустил мнение, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. В этом ключе он заметил, что проект документа уже передан Армении.

<Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды>,

- сказал азербайджанский представитель.

По его словам, на встрече обсуждались форматы <реинтеграции> армян Нагорного Карабаха. Он пояснил, что мирный договор будет содержать пять пунктов, в частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга.

<Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждем их реакции>, - заявил Амирбеков, уточнив, что отдельного соглашения с армянами Нагорного Карабаха не требуется.