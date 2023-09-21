Четверг, 21 Сентября 2023 15:01

АрмИнфо. Представители правительства Армении находятся в постоянном контакте с партнерами Нагорного Карабаха по возникшим в регионе гуманитарным проблемам, в том числе, по вопросу о возможности переезда желающих в Республику Армения. Об этом на запрос государственного информационного агентства <Арменпресс> сообщили в аппарате премьер-министра РА.

В аппарате подчеркнули, что в зависимости от ситуации и результатов обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и

миротворцами, будут приняты необходимые решения совместно с Нагорным Карабахом. Правительство РА не поднимало вопрос об эвакуации армян Нагорного Карабаха и считает, что их права жить безопасно и достойно в своих домах должны быть гарантированы. Но с другой стороны, если это будет признано невозможным, будут приняты необходимые решения.

<Для обслуживания такого развития событий ведется необходимая подготовка, разработаны различные сценарии>, - говорится в ответе аппарата правительства РА.