Четверг, 21 Сентября 2023 14:57

АрмИнфо.Все можно изменить, если мы прекратим быть символом трагедии, к которому так привыкли. Подобное мнение выразил лидер партии <Демократическая консолидация> Сурен Петросян во время акции протеста на проспекте Баграмяна.

<Каждый из нас может быть символом борьбы. Выходите из состояния трагедии, превращайте это в борьбу, иначе все будет проиграно>, - подчеркнул он.

Петросян заметил, что сегодняшние власти не только <умыли руки> от арцахского вопроса, но они даже не способны гарантировать безопасность населения Арцаха и Армении, и соответствующего желания у них также нет. Лидер партии заметил, что важно отойти от мифа, что в подобные тяжелые времена нельзя идти на смену власти. Он выразил обратное мнение, что если сегодня не пойти путем изменений, то можно потерпеть окончательное поражение. <Без смены власти ничего невозможно сделать. Но это не самоцель. Это необходимые условия для коренных изменений, которые позволят преодолеть этот кризис. Это же не только внутриполитический кризис, это общенациональный кризис>, - сказал он. Продолжая, Петросян констатировал, что сегодня государственность Армении существует только де-юре.

Не раскрывая деталей дальнейших действий, он сообщил, что к этому движению присоединяться широкие массы, в том числе из Диаспоры. В этой связи глава <Демократической консолидации> заверил, что смена власти возможна без потрясений. <Надо сформировать общественную волю. После этого будут предприняты действия>, - резюмировал он.

Отметим, что участники акции прошли шествием по проспекту Баграмяна. Они призывали граждан, представителей интеллигенции присоединиться к массовой голодовке. <Сегодня мы погубили нашу независимость, а власти выполняют заказ наших врагов. Они разделяют ответственность за этнические чистки Нагорного Карабаха вместе с нашими врагами>, - заявили митингующие.