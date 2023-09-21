Четверг, 21 Сентября 2023 14:41

АрмИнфо. Постоянное представительство Арцаха в РА опровергает новость об установке флагa Азербайджана в Степанакерте.

В частности, пресс-секретарь постпредства Армине Айрапетян написала, что по состоянию на 12:00 21 сентября распространяющиеся публикации о вводе азербайджанских войск в Степанакерт не соответствуют действительности.

<Фейковые новости, связанные с флагом, также являются ложью и, как и все эти виды фейковой информации, служат только одному: терроризировать тысячи людей, которые находятся в блокаде, голодают и воюют в Арцахе>, - написала она.

Айрапетян призвала следить исключительно за официальной информацией относительно событий в Арцахе и не публиковатъ непроверенную.

Отметим, что немногим ранее в своем микроблоге в Х экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян сообщил, что Азербайджан, вопреки соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе, 21 сентября убил одного мирного жителя в оккупированном селе Атерк. <Сегодня утром, по предварительным данным, в оккупированном селе Атерк убит один мирный житель, сейчас ведется стрельба и движутся в направлении Степанакерта>, - написал он.

Депутат НС Армении Тагуи Товмасян также сообщила, что, согласно информации, поступающей из Арцаха, азербайджанские боевики пытаются вторгнуться в столицу Степанакерт, стреляя с разных сторон, и поднять в центре азербайджанский флаг.