Четверг, 21 Сентября 2023 13:59

АрмИнфо. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта.

Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020-2022 гг., прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Отметим, что накануне вражеские силы нанесли удар по автомобилю РМК, возвращавшегося с патрулирования в Нагорном Карабахе. Все находившиеся в машине миротворцы погибли. Согласно СМИ, погибли двое замкомандующего РМК, водитель и двое рядовых миротворцев.

Добавим, что это не первый раз, когда вражеская сторона якобы по ошибке, наносит удары по российским военным. 9 ноября 2020 года, ВС АР сбили российский вертолет на территории РА, оба летчика погибли. Вражеская сторона тогда тоже принесла лишь номинальные извинения. Виновные не были привлечены к ответственности.