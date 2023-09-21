Четверг, 21 Сентября 2023 13:56

АрмИнфо.20 сентября в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнасио Кассисом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи подробно обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха 19 сентября. Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает принятую политику агрессивной и этнической чистки в Нагорном Карабахе, указав на необходимость предотвращения массовых преступлений в Нагорном Карабахе и решения проблем безопасности и прав народа Нагорного Карабаха.

Министр подчеркнул, что любая двойная реакция международных партнеров на сложившуюся ситуацию была и будет интерпретироваться Азербайджаном как вседозволенность в своих действиях. Он подчеркнул необходимость адекватного ответа и четких шагов со стороны субъектов, заинтересованных в стабильности в регионе.

Также были отмечены обеспечение гуманитарного доступа в Нагорный Карабах и полноценное функционирование Международного комитета Красного Креста, которое было нарушено 9-месячной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора.