Четверг, 21 Сентября 2023 13:53

АрмИнфо. В Евлахе звершилась встреча между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана.

<На встрече обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики>, - сообщает АПА.

Отметим, что НК на встрече представлял глава парламентской комиссии по внешним связям страны Давид Мелкумян и еще Сергей Мартиросян. С азербайджанской стороны, согласно азербайджанским СМИ, в переговорах участвует депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов, <ответственный за контакты с проживающими в Карабахском регионе Азербайджана армянами, заместитель специального представителя президента АР на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов>. В качестве участника на встрече присутствовал представитель российского миротворческого контингента.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая 13 детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены.

20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Сегодня представители Нагорного Карабаха прибыли в Евлах для обсуждения вопросов, <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана>.