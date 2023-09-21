Четверг, 21 Сентября 2023 12:53

АрмИнфо. Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом, сообщает МВД Арцаха.

<Уважаемые соотечественники! С территорий, прилегающих к Степанакерту, вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренность о прекращении огня и начал обстрел из разных видов стрелкового оружия. Стрельба слышна и в центре столицы. Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией>, - говорится в заявлении МВД Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о применении врагом артиллерии, нанесении ударов по Степанакерту.