Четверг, 21 Сентября 2023 12:52

АрмИнфо.Процесс импичмента действующих властей Армении должен произойти под давлением народа. Об этом 21 сентября в мемориальном комплексе воинских захоронений <Ераблур> заявил журналистам глава оппозиционной парламентской фракции <Армения>, экс-министр обороны Сейран Оганян.

По его словам, в те дни, когда парламент страны начнет обсуждать данный вопрос, народ должен собраться перед зданием Национального Собрания РА, тем самым, оказывая давление на законодателей, точно так, как это произошло сегодня, когда собравшиеся в <Ераблуре> люди закрыли дорогу перед некоторыми депутатами.

Оганян заметил, что в целях координации деятельности оппозиционных сил по смене власти в стране формируется Национальный комитет. Сегодня будет объявлено о шагах комитета, в том числе, в стенах парламента и за его пределами.

Коснувшись боевых действий в Арцахе, экс-министр указал на яростное сопротивление, оказанное 10- тысячной армией Арцаха 60-тысячной армии

Азербайджана. <Они защищали свои земли, используя свои последние возможности>, - подчеркнул Оганян. Он напомнил, что Армия оборона Арцаха была сформирована в тот период, когда Азербайджан развернул боевые действия против Нагорного Карабаха, тем самым, поддерживая свое право на самооборону. <Эта структура Республики Арцах, полностью сформированная на правовой основе>, - сказал экс-министр обороны.